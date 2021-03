Dovevo sfigurare Ilenia con l' acido L' ex marito aveva già scavato una buca per seppellirla

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 25 marzo 2021) I precedenti due tentativi andati a vuoto, il piano originario di fare sparire la donna dentro a un trolley poi mutato nella messinscena di un furto finito male, il manico del martello usato per provare a soffocarla e persino un accenno di pentimento per “liberarmi la coscienza”. È quanto riferito testualmente nel verbale con cui il 53enne Pierluigi Barbieri il 17 marzo scorso in Questura a Ravenna alla presenza del suo avvocato difensore Diego Dell’Anna del Foro di Pesaro e del Pm Angela Scorza, ha confessato il delitto diFabbri, la 46enne uccisa il 6 febbraio scorso nella sua abitazione di via Corbara a Faenza (Ravenna). “Io non dico bugie, le sto dicendo la verità, voglio liberarmi la coscienza”, ha detto agli inquirenti confermando la tesi che vede nell’exClaudio Nanni il mandante.Di Nanni dice: “L’ho conosciuto tramite altre ...