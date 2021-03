Moggi | “Il Napoli a ottobre avrebbe battuto la Juventus 3-0”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 24 marzo 2021) “Non so se riusciremo ad essere protagonisti all’Europeo, ma sicuramente disputeremo una buona competizione. Roberto Mancini ha a disposizione una squadra con tanti giovani di qualità e sono sicuro che potrà fare bella figura. È vero che la Nazionale ha ottenuto tanti risultati positivi, ma ha affrontato tutte squadre di bassa caratura - queste le parole di Luciano, ex direttore, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, su 1 Station Radio. MANCINI - "Roberto sta lavorando molto bene -afferma- e quando questi ragazzi molto giovani avranno maturato la giusta esperienza, sarà una buona Nazionale. Insigne? Ho delle mie idee particolari: se gioca bene lui, gioca bene il; se gioca bene lui, gioca bene la Nazionale. Sul campo, quando dà quel qualcosa in più, si vede. ...