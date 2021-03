I docenti italiani sono anziani: solo il 6.4% ha meno di 35 anni. Lo dice l’ultimo rapporto Eurydice (Di mercoledì 24 marzo 2021) In alcuni paesi, tra cui l'Italia, più della metà dei docenti andrà in pensione nei prossimi 15 anni e solo il 6,4% di insegnanti ha meno di 35 anni; solo la Grecia e il Portogallo fanno peggio con il 4,6% e 3,4% rispettivamente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 marzo 2021) In alcuni paesi, tra cui l'Italia, più della metà deiandrà in pensione nei prossimi 15il 6,4% di insegnanti hadi 35la Grecia e il Portogallo fanno peggio con il 4,6% e 3,4% rispettivamente. L'articolo .

