Draghi si accoderà alla Merkel | condannati al lockdown? Indiscreto sulla bastonata del dopo-Pasqua

(Di martedì 23 marzo 2021) Angelaha deciso di estendere iltedesco fino al 18 aprile: in Germania le misure restrittive rimarranno del massimo livello anche, nel tentativo di abbassare la curva dei contagi e intanto avanzare in maniera importante con la campagna di vaccinazione. Stando alle indiscrezioni riportate da Alberto Maggi su affaritaliani.it, Mariopotrebbe presto accodarsi, proprio come nel caso dello stop precauzionale al vaccino di AstraZeneca. Quello però è stato un errore grosso perché ha minato la fiducia dei cittadini nei confronti di un vaccino che ha fatto registrare su milioni di persone meno casi rari di trombosi rispetto a Pfizer: ma nessuno ne ha parlato, la psicosi si è scatenata solo su AstraZeneca, che è proprio il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Draghi accoderà

Open

Il Pd sialla scelta dianche se non era ciò che voleva. Fratelli d'Italia se ne starà all'opposizione. Non sarà un'opposizione oltranzista ma attenta alle esigenze del paese. Guidi: '...Il Pd sialla scelta dianche se non era ciò che voleva. Fratelli d'Italia se ne starà all'opposizione. Non sarà un'opposizione oltranzista ma attenta alle esigenze del paese. Guidi: '...