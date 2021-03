Serie A, Sampdoria-Torino: probabili formazioni e dove seguire l’incontro (Di domenica 21 marzo 2021) Sampdoria-Torino si presenta come una partita di grande importanza. La squadra blucerchiata ha bisogno di tornare a vincere. Il successo manca dal match contro la Fiorentina. Da quel momento due pareggi e tre sconfitte, l’ultima contro il Bologna lo scorso turno. Un momento complicato per la squadra di Ranieri che non riesce a trovare il giusto equilibrio durante i match. I granata ritrovano il sorriso grazie all’incredibile successo ottenuto nei minuti finali con il Sassuolo. La rimonta della squadra di Nicola (sotto 0-2 e vincente alla fine per 3-2) ha mostrato una squadra con difficoltà nel palleggio, ma anche con una grande voglia e tenacia. Il Torino vuole ottenere una seconda vittoria consecutiva per cominciare ad allontanarsi dalla zona rossa, insidiando così Spezia e Benevento. Le scelte di Ranieri e Nicola Ranieri può ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 marzo 2021)si presenta come una partita di grande importanza. La squadra blucerchiata ha bisogno di tornare a vincere. Il successo manca dal match contro la Fiorentina. Da quel momento due pareggi e tre sconfitte, l’ultima contro il Bologna lo scorso turno. Un momento complicato per la squadra di Ranieri che non riesce a trovare il giusto equilibrio durante i match. I granata ritrovano il sorriso grazie all’incredibile successo ottenuto nei minuti finali con il Sassuolo. La rimonta della squadra di Nicola (sotto 0-2 e vincente alla fine per 3-2) ha mostrato una squadra con difficoltà nel palleggio, ma anche con una grande voglia e tenacia. Ilvuole ottenere una seconda vittoria consecutiva per cominciare ad allontanarsi dalla zona rossa, insidiando così Spezia e Benevento. Le scelte di Ranieri e Nicola Ranieri può ...

