Basket, Serie A1 2020/2021: Pesaro-Virtus Bologna 70-75, cronaca e tabellino (Di sabato 20 marzo 2021) Match vibrante e tutto sommato vissuto sul filo dell’equilibrio visto il finale da brividi quello che ha visto opposti la Carpegna Prosciutto Pesaro e la Virtus Bologna Segafredo in casa dei marchigiani. La spuntano a fatica i più quotati emiliani vincendo con il punteggio di 70-75 e si tratta di altri due punti fondamentali per rafforzare la propria posizione in classifica della Serie A1 2020/2021 di Basket, vale a dire il secondo posto in coabitazione con Brindisi. Il ko di stasera costringe invece i padroni di casa a rimanere fermi al palo a quota 16 punti e fuori dalla zona post season. Dopo un avvio ispirato da parte di Pesaro, sono le vu nere a salire di prepotenza in cattedra. Belinelli va a canestro e mette anche la sua firma, arrotonda il ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Match vibrante e tutto sommato vissuto sul filo dell’equilibrio visto il finale da brividi quello che ha visto opposti la Carpegna Prosciuttoe laSegafredo in casa dei marchigiani. La spuntano a fatica i più quotati emiliani vincendo con il punteggio di 70-75 e si tratta di altri due punti fondamentali per rafforzare la propria posizione in classifica dellaA1di, vale a dire il secondo posto in coabitazione con Brindisi. Il ko di stasera costringe invece i padroni di casa a rimanere fermi al palo a quota 16 punti e fuori dalla zona post season. Dopo un avvio ispirato da parte di, sono le vu nere a salire di prepotenza in cattedra. Belinelli va a canestro e mette anche la sua firma, arrotonda il ...

Advertising

Moixus1970 : RT @Gazzetta_it: #Basket, #SerieA: Covid a #Cantù, ma il derby con #Milano si giocherà - Gazzetta_it : #Basket, #SerieA: Covid a #Cantù, ma il derby con #Milano si giocherà - We_Pesaro : RT @zazoomblog: LIVE Pesaro-Virtus Bologna 9-15 Serie A basket in DIRETTA: +6 in favore della Segafredo a fine primo quarto - #Pesaro-Virt… - tvoggi : BASKET, LA VIRTUS ARECHI OSPITA MONOPOLI PER LA FASE AD OROLOGIO Ci (ri)siamo. Nuovo esordio stagionale per la Virt… - TgrRaiTrentino : 91 a 67: l'Aquila straccia Brescia dell'ex Buscaglia - TGR Trento -