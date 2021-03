Vaccino AstraZeneca ripartito in Italia Aifa | No timori sulla pillola

(Di venerdì 19 marzo 2021) Riprendono ine in altri Paesi europei le vaccinazioni con, dopo il via libera dell' Ema . Insi è ripartiti oggi pomeriggio alle 15 , con le somministrazioni riprese nell'...

La Finlandia sospende la somministrazione delnonostante il via libera di ieri dell'Ema. Lo riferiscono le autorità sanitarie finlandesi. Nonostante il parere positivo di ieri ...... Nicola Magrini, ha ufficializzato che l'Aifa, sulla base del pronunciamento dell'Ema di ieri, ha "revocato il dvieto d'uso delribadendo che ilè "sicuro". Magrini ha ...19 MAR - Il Patto Trasversale per la Scienza e l’Associazione Biotecnologi Italiani criticano la scelta governativa di aver sospeso la somministrazione del vaccino AstraZeneca in assenza di "chiare ev ...Fino a domenica, tra personale dell’Università della Basilicata e del Conservatorio «Gesualdo da Venosa», sono circa mille le persone messe in calendario dall’Asp ...