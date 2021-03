Pordenone: carro armato dell'esercito sbaglia mira e colpisce un allevamento di galline (Di giovedì 18 marzo 2021) Davvero assurdo quanto accaduto a Vivaro, un piccolo comune in provincia di Pordenone. Nelle scorse ore, un carro armato dell'esercito italiano, ha sbagliato mira mentre era impegnato in un'esercitazione di tiro in un poligono riservato alle Forze Armate sul torrente Cellina, e ha centrato un allevamento di galline del luogo. Doveva essere un'operazione come molte altre già effettuate in passato nella stessa area. Un semplice addestramento al poligono a cui la Brigata Pozzuolo del Friuli è ormai abituata, eppure qualcosa è andato terribilmente storto. Stando alle ricostruzioni delle agenzie di stampa, l'incidente si sarebbe verificato nel pomeriggio di ieri. Tuttavia, i titolari dell'azienda agricola ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 18 marzo 2021) Davvero assurdo quanto accaduto a Vivaro, un piccolo comune in provincia di. Nelle scorse ore, unitaliano, hatomentre era impegnato in un'esercitazione di tiro in un poligono riservato alle Forze Armate sul torrente Cellina, e ha centrato undidel luogo. Doveva essere un'operazione come molte altre già effettuate in passato nella stessa area. Un semplice addestramento al poligono a cui la Brigata Pozzuolo del Friuli è ormai abituata, eppure qualcosa è andato terribilmente storto. Stando alle ricostruzionie agenzie di stampa, l'incidente si sarebbe verificato nel pomeriggio di ieri. Tuttavia, i titolari'azienda agricola ...

