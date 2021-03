GeForce NOW svela nuove soluzioni di abbonamento e molte altre novità (Di giovedì 18 marzo 2021) L'ingresso di GeForce NOW nel suo secondo anno di vita è accompagnato da un costante aumento degli iscritti alla piattaforma - 10 milioni di iscritti a oggi, e per questo NVIDIA sta puntando a novità sempre più consistenti ed entusiasmanti, aggiungendo nuove soluzioni di abbonamento. La prima è una nuova offerta premium, la Priority membership, che consente gli stessi vantaggi che hanno i membri Founders, ovvero: accesso prioritario alle sessioni di gioco, durata estesa delle sessioni e RTX ON per una grafica mozzafiato grazie al ray-tracing e al DLSS nei giochi supportati. Le iscrizioni mensili per questo tipo di abbonamento sono disponibili al prezzo di 9,99 euro al mese. Inoltre, NVIDIA ha ideato una nuova opzione di abbonamento annuale, a 99,99 euro. Leggi ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 marzo 2021) L'ingresso diNOW nel suo secondo anno di vita è accompagnato da un costante aumento degli iscritti alla piattaforma - 10 milioni di iscritti a oggi, e per questo NVIDIA sta puntando asempre più consistenti ed entusiasmanti, aggiungendodi. La prima è una nuova offerta premium, la Priority membership, che consente gli stessi vantaggi che hanno i membri Founders, ovvero: accesso prioritario alle sessioni di gioco, durata estesa delle sessioni e RTX ON per una grafica mozzafiato grazie al ray-tracing e al DLSS nei giochi supportati. Le iscrizioni mensili per questo tipo disono disponibili al prezzo di 9,99 euro al mese. Inoltre, NVIDIA ha ideato una nuova opzione diannuale, a 99,99 euro. Leggi ...

Advertising

GameXperienceIT : GeForce NOW: nuove soluzioni di abbonamento e tante altre novità! - Eurogamer_it : #GeForceNOW: scopriamo le nuove soluzioni di abbonamento e altre novità. - GamingTalker : GeForce Now, prezzo raddoppiato per i nuovi utenti: la qualità dello streaming migliorerà - VoyagerHero : #Nvidia #Annuncia #Tante novità per #Geforce NOW, tra cui un #Nuovo #Abbonamento - zazoomblog : Nuove soluzioni di abbonamento per GeForce NOW - #Nuove #soluzioni #abbonamento #GeForce -