Traffico Roma del 17-03-2021 ore 18:00 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Luceverde Roma ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi Ci sono rallentamenti per incidente in Piazzale degli Eroi all’altezza della circonvallazione Trionfale analoga situazione nella zona della Borgata Finocchio si rallenta per incidente sulla Casilina all’altezza di via graniti proseguono i lavori sulla Roma Fiumicino chiusa tra l’uscita Magliana Trastevere e le Tre Fontane verso l’Eur inimitabile la formazione di rallentamenti e code in prossimità dell’uscita obbligatoria lavori urgenti anche alla gasdotto su via della Magliana dove si viaggia a senso unico alternato regolato da semafori cavalcavia di viale Newton e via delle Idrovore della Magliana mentre termineranno il prossimo 8 aprile lavori in via di Torrevecchia chiusa tra via Cesare Lombroso e via Moneglia nelle direzioni per i dettagli di queste e altre notizie potete ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Luceverderitrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi Ci sono rallentamenti per incidente in Piazzale degli Eroi all’altezza della circonvallazione Trionfale analoga situazione nella zona della Borgata Finocchio si rallenta per incidente sulla Casilina all’altezza di via graniti proseguono i lavori sullaFiumicino chiusa tra l’uscita Magliana Trastevere e le Tre Fontane verso l’Eur inimitabile la formazione di rallentamenti e code in prossimità dell’uscita obbligatoria lavori urgenti anche alla gasdotto su via della Magliana dove si viaggia a senso unico alternato regolato da semafori cavalcavia di viale Newton e via delle Idrovore della Magliana mentre termineranno il prossimo 8 aprile lavori in via di Torrevecchia chiusa tra via Cesare Lombroso e via Moneglia nelle direzioni per i dettagli di queste e altre notizie potete ...

Advertising

_Gianandrea_ : Via La Spezia, #Roma . #virginiaraggi, dopo aver scelto di chiudere una carreggiata, con pesantissime ricadute sul… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-03-2021 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 17-03-2021 ore 18:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa veicoli lenti tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo Inc… - GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: #Roma - Via di S. Maria di Galeria in prossimità Via Boccioleto - Traffico rallentato causa #incidente -