Covid | vaccini a disabili e fragili | Moratti vede Terzo settore 2

(Di mercoledì 17 marzo 2021) (Adnkronos) - Il Centro dell'Asst Nord Milano sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 garantendo dalle 75 alle 150 vaccinazioni di pazienti alla settimana a cui si aggiungono le vaccinazioni per altrettanti caregiver. Nei prossimi giorni, anche le altre strutture ospedaliere della Lombardia partiranno con l'offerta del vaccino ai propri pazienti più vulnerabili egravi, comunicando a ciascuno la data dell'appuntamento per la somministrazione, sulla base della quantità diresi disponibili settimanalmente. Il coinvolgimento delle associazioni è previsto invece per tutti igravi che sono accuditi al domicilio. Ilcollaborerà insieme con i Comuni, infatti, con le Ats e le Asst nella stesura degli elenchi e nel supporto alla adesione alla campagna ...

Advertising

Agenzia_Ansa : È iniziato ufficialmente, con le prime inoculazioni, il test di fase 2 e 3 del vaccino anti-Covid Moderna sui bambi… - RaiNews : 'Abbiamo autorizzato vaccini che possono evitare le morti da Covid. Gli eventi avversi sono molto rari, e dobbiamo… - Confindustria : Unisciti alle oltre 4000 imprese che hanno risposto alla mappatura delle #fabbrichedicomunità. Aziende che potranno… - giornaleradiofm : Ministro Gb, vaccini stanno salvando migliaia di vite: (ANSA) - LONDRA, 17 MAR - I vaccini anti Covid in uso nel Re… - Calab_Magnifica : Vaccini anti Covid: attiva prenotazione online con Poste Italiane -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaccini

QuiFinanza

Londra, 17 mar 18:37 - Il sistema sanitario britannico ha comunicato ai medici di base e alle organizzazioni locali incaricate della distribuzione di...Biden: Putin killer, pagherà per interferenze". Mosca s'infuria Attesa per Ema su AstraZeneca. Speranza: accelerare: oggi 23.059 nuovi casi, 431 decessi L'Ue pensa al Passper viaggiare con vaccino o test - Biden: Putin killer, pagherà per interferenze". Mosca s'infuria Attesa per Ema su ...(Adnkronos) - Il Centro dell'Asst Nord Milano sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 garantendo dalle 75 alle 150 vaccinazioni di ..."Sono proprio Conte e Letta con la propria disponibilità ad aprire a nuove inedite opportunità". Il testo di Andrea Cozzolino (Pd) ...