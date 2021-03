La vita davanti al mercato (Di mercoledì 17 marzo 2021) In Italia si avverte uno scarto insopportabile tra il discorso pubblico della politica e la realtà delle cose. I segni della pandemia sulla società sono già profondi, ma non c’è alcun cambiamento nell’approccio ai problemi sul tappeto. Il tema è come l’economia di mercato possa superare questa fase di difficoltà, non come uscire dalla pandemia in modo diverso da come ci siamo entrati. C’è molta retorica anche sulle nuove risorse europee, sulle due transizioni, quella «verde» e quella «digitale». Ma … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 17 marzo 2021) In Italia si avverte uno scarto insopportabile tra il discorso pubblico della politica e la realtà delle cose. I segni della pandemia sulla società sono già profondi, ma non c’è alcun cambiamento nell’approccio ai problemi sul tappeto. Il tema è come l’economia dipossa superare questa fase di difficoltà, non come uscire dalla pandemia in modo diverso da come ci siamo entrati. C’è molta retorica anche sulle nuove risorse europee, sulle due transizioni, quella «verde» e quella «digitale». Ma … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

