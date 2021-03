Covid, in Francia isolata una nuova variante del Coronavirus (Di martedì 16 marzo 2021) La Francia è alle prese con una possibile nuova variante del virus Covid-19 rilevato in Bretagna. Il nuovo ceppo è stato sequenziato da un focolaio apparso nell’ospedale di Lannion, nel Nord-Ovest del Paese. Qui sono stati registrati 79 casi, di cui 8 con la nuova variante, ha fatto sapere il ministero della Salute in una nota. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 16 marzo 2021) Laè alle prese con una possibiledel virus-19 rilevato in Bretagna. Il nuovo ceppo è stato sequenziato da un focolaio apparso nell’ospedale di Lannion, nel Nord-Ovest del Paese. Qui sono stati registrati 79 casi, di cui 8 con la, ha fatto sapere il ministero della Salute in una nota. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

