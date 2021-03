Pau Lopez | ' Dobbiamo chiedere scusa | abbiamo meritato di perdere'

(Di domenica 14 marzo 2021) ROMA - Brutto stop per la Roma di Paulo Fonseca ( furioso con l'arbitro ) che questo pomeriggio è stata sconfitta per 2 a 0 dal Parma di D'Aversa. La squadra giallorossa ha recriminato per un contatto ...

Ultime Notizie dalla rete : Pau Lopez

... Man viene favorito da un lancio da dietro che trova impreparata la difesa giallorossa e serve l'assist in mezzo per Mihaila, che di controbalzo non sbaglia e batteper l'1 - 0. La Roma ...Secondo tempo Anche nella ripresa la Roma appare in difficoltà e al 48' evita di subire il raddoppio grazie a un intervento provvidenziale disu Man , lanciato in porta da Pezzella . Anche ...Il portiere giallorosso, Pau Lopez, ha parlato ai microfoni di DAZN nel dopo partita di Parma–Roma. Di seguito le sue dichiarazioni: “Oggi non c’è stato nulla di positivo nella nostra prestazione.Le parole del portiere al termine del match perso dalla Roma contro il Parma 2-0: "Non possiamo perdere punti così. Col Napoli sarà una finale" ...