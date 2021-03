Tommaso Zorzi, le proposte di lavoro dopo il Gf Vip (Video) (Di sabato 13 marzo 2021) Tommaso Zorzi e i suoi progetti lavorativi a Mediaset Del suo talento abbiamo parlato più volte, quando ancora Tommaso Zorzi si trovava dentro la casa di Cinecittà. E adesso il giovane influencer incomincia a proiettarsi nel mondo del lavoro. Sono diverse le proposte che ha ricevuto da Mediaset e che vanno a realizzare il suo sogno, quello di lavorare nel mondo della televisione. E’ nel tardo pomeriggio di ieri che arriva la conferma ufficiale del suo ruolo di opinionista al reality di Canale 5, L’isola dei famosi. Ma all’isola Tommaso non sarà solo un’opinionista ma condurrà anche una volta a settimana un programma online tutto suo con tanti ospiti visibile in esclusiva sulla piattaforma digitale ... Leggi su 361magazine (Di sabato 13 marzo 2021)e i suoi progetti lavorativi a Mediaset Del suo talento abbiamo parlato più volte, quando ancorasi trovava dentro la casa di Cinecittà. E adesso il giovane influencer incomincia a proiettarsi nel mondo del. Sono diverse leche ha ricevuto da Mediaset e che vanno a realizzare il suo sogno, quello di lavorare nel mondo della televisione. E’ nel tardo pomeriggio di ieri che arriva la conferma ufficiale del suo ruolo di opinionista al reality di Canale 5, L’isola dei famosi. Ma all’isolanon sarà solo un’opinionista ma condurrà anche una volta a settimana un programma online tutto suo con tanti ospiti visibile in esclusiva sulla piattaforma digitale ...

