Manchester City travolgente Fulham battuto 3-0

Dopo un primo tempo sotto tono, è bastato un quarto d'ora al Manchester City nella ripresa per annientare la resistenza di un fin lì coriaceo Fulham al Craven Cottage Stadium. Al 47?, Stones porta avanti i citiziens. Il raddoppio al 56? con Gabriel Jesus e al 60? il tris calato da Aguero su calcio di rigore. In classifica, il City sale a 71 punti, sempre più vicino alla conquista della Premier, visti i 17 punti di vantaggio sullo United (che però ha due gare in meno, ma sembrerebbero inutili in ottica corsa alla Premier). Il Fulham resta a 26 punti, terz'ultimo insieme al Brighton.

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Successo in trasferta per il City. Il Bayern continua a vincere. Real in rimonta grazie al recuperato Benzema Trova la seconda vittoria consecutiva il Manchester City, dopo la sconfitta nel derby la scorsa settimana. Gli uomini di Guardiola vincono in trasferta (0 - 3) sul campo Fulham. Gara decisa nella ripresa con le reti di Stones, Gabriel Jesus ...

Il retroscena: "Aguero al Barcellona per tenere Messi" Pablo Zabaleta, ex terzino del Manchester City, ha svelato un retroscena sul possibile approdo di Sergio Aguero al Barcellona: le sue ...

Man City-Southampton 5-2 Sky Sport Pronostici Premier League 14 marzo: c’è un derby londinese I pronostici di domenica 14 marzo. La Premier League si accende con la lotta per il secondo posto, quattro le sfide in calendario.

Il Getafe stoppa l'Atletico, tris del City al Fulham. Bayern e Real ok Mezzo passo falso dell'Atletico Madrid che pareggia con il Getafe e rischia di riaprire la Liga. La Premier, invece, è sigillata perché il City asfalta il Fulham e si mette a distanza di sicurezza. Vi ...

