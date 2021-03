J&J rassicura sul vaccino: "Rispetteremo le consegne" (Di mercoledì 10 marzo 2021) Non ci saranno problemi di consegne per il vaccino Johnson&Johnson, assicura Loredana Bergamini, direttore medico di Janssen Italia, divisione farmaceutica di J&J. “Noi stiamo lavorando in modo rigoroso sulla logistica per far arrivare i lotti dove e quando devono essere consegnati” spiega al Corriere della Sera, respingendo le indiscrezioni sul mancato rispetto del target di 55 milioni di dosi da consegnare all’Europa nel secondo trimestre. “La nostra tempistica di produzione ci permetterà di rispettare l’impegno di 200 milioni di dosi per l’Ue nel 2021. Entro la fine di marzo - prosegue - avremo un quadro più preciso del programma di fornitura e siamo in stretto contatto con la Commissione e gli Stati membri per definire un calendario di consegne più preciso, regolare e trasparente. Ci aspettiamo che i primi lotti siano ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Non ci saranno problemi diper ilJohnson&Johnson, assicura Loredana Bergamini, direttore medico di Janssen Italia, divisione farmaceutica di J&J. “Noi stiamo lavorando in modo rigoroso sulla logistica per far arrivare i lotti dove e quando devono essere consegnati” spiega al Corriere della Sera, respingendo le indiscrezioni sul mancato rispetto del target di 55 milioni di dosi da consegnare all’Europa nel secondo trimestre. “La nostra tempistica di produzione ci permetterà di rispettare l’impegno di 200 milioni di dosi per l’Ue nel 2021. Entro la fine di marzo - prosegue - avremo un quadro più preciso del programma di fornitura e siamo in stretto contatto con la Commissione e gli Stati membri per definire un calendario dipiù preciso, regolare e trasparente. Ci aspettiamo che i primi lotti siano ...

J&J rassicura: "Rispetteremo le consegne" Non ci saranno problemi di consegne per il vaccino Johnson&Johnson, assicura Loredana Bergamini, direttore medico di Janssen Italia, divisione farmaceutica di J&J. "Noi stiamo lavorando in modo ...

Quante dosi arrivano davvero in Italia prima di Pasqua Gli Stati Uniti sono stati un'anomalia sul fronte Covid negli ultimi 12 mesi Non viene però smentita l’impossibilità di garantire le consegne di 55 milioni di dosi previste per il secondo trimestre de ...

