Sci alpino | tre azzurre nelle prime 10 nel gigante dei Mondiali juniores | l’oro va a Hanna Aronsson Elfman

(Di martedì 9 marzo 2021) Un vero e proprio dominio quello messo in scena oggi da, che va a mettersi al collo la medaglia d’oro neldei Campionatidi sci2021 di Bansko (Bulgaria). La svedese, dopo aver chiuso al comando la prima manche, nella seconda prosegue nel suo cammino indisturbato, andando a chiudere con il tempo complessivo di 1:46.54, rifilando 75 centesimi alla norvegese Marte Monsen, mentre conquista la medaglia di bronzo la slovena Neja Dvornik che si accomoda in terza posizione con un distacco di 88 centesimi. Alle spalle della svedese Sara Rask (quarta a 97 centesimi dalla vetta) troviamo la prima azzurra: Elena Sandulli, Dopo il nono tempo della prima discesa, l’atleta classe 2000 non sbaglia niente nella seconda e risale quattro posizioni ...