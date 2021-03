Nuova tegola sul piano vaccini? Cosa succede con Johnson&Johnson (Di martedì 9 marzo 2021) Secondo Reuters l'azienda avrebbe dei problemi di approvvigionamento che potrebbero complicare i piani per fornire 55 milioni di dosi nel secondo trimestre. L'Ue per ora non conferma e non ... Leggi su today (Di martedì 9 marzo 2021) Secondo Reuters l'azienda avrebbe dei problemi di approvvigionamento che potrebbero complicare i piani per fornire 55 milioni di dosi nel secondo trimestre. L'Ue per ora non conferma e non ...

Advertising

infoitsport : Napoli, nuova tegola Ghoulam: terza rottura del legamento crociato - fainformazione : A Napoli su 110 medici del 118 circa 75 potrebbero lasciare. Significherebbe fare solo trasporto in ospedale e non… - fainfosalute : A Napoli su 110 medici del 118 circa 75 potrebbero lasciare. Significherebbe fare solo trasporto in ospedale e non… - MaryWinner6 : RT @ilgiornale: Sono 24 gli indagati da parte della Procura di Trapani: le Ong avrebbero concordato salvataggi direttamente con i traffican… - infoitsport : SKY - Milan, nuova tegola per Pioli, si ferma anche Rebic -