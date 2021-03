Il Parlamento europeo revoca l’immunità a Puigdemont. Ora Madrid potrà richiedere l’estradizione (Di martedì 9 marzo 2021) Il Parlamento europeo ha revocato l’immunità all’europarlamentare Carles Puigdemont, ex presidente della Catalogna che la Spagna vuole processare per i fatti dell’1 ottobre 2017 – quando, cioè, i catalani furono chiamati a votare per un referendum sull’indipendenza della regione. revocata anche a Toni Comin e Clara Ponsati, pure loro protagonisti politici di quei giorni ed eletti eurodeputati nel 2019. La votazione si era svolta ieri, 8 marzo, ma i risultati sono stati resi pubblici solo oggi. I sì per la revoca a Puigdemont sono stati 400, 248 i no e 45 gli astenuti. Numeri simili per Ponsati e Comin: 404 sì, 247 no e 42 astenuti. La commissione giuridica del Parlamento europeo (JURI) di Strasburgo aveva già ... Leggi su open.online (Di martedì 9 marzo 2021) Ilhatoall’europarlamentare Carles, ex presidente della Catalogna che la Spagna vuole processare per i fatti dell’1 ottobre 2017 – quando, cioè, i catalani furono chiamati a votare per un referendum sull’indipendenza della regione.ta anche a Toni Comin e Clara Ponsati, pure loro protagonisti politici di quei giorni ed eletti eurodeputati nel 2019. La votazione si era svolta ieri, 8 marzo, ma i risultati sono stati resi pubblici solo oggi. I sì per lasono stati 400, 248 i no e 45 gli astenuti. Numeri simili per Ponsati e Comin: 404 sì, 247 no e 42 astenuti. La commissione giuridica del(JURI) di Strasburgo aveva già ...

