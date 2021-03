Laporta eletto presidente del Barcellona | ora Messi e Nou Camp

(Di lunedì 8 marzo 2021) Joanè il 42esimodella storia del. Il neo numero uno del club catalano ha superato la concorrenza di Victor Font e Toni Freixa con l'80% di preferenze (55.676 i soci votanti)., alla sua seconda presidenza catalana (ha diretto il club catalano anche dal 2003 al 2010), sostituirà così Joseph Bartomeu, finito nei guai nei giorni scorsi nell'ambito del Barcagate.Allo stadio hanno espresso la propria preferenza diversi calciatori blaugrana, ma anche ex dirigenti, allenatori e presidenti. Tra i giocatori:, Sergi Roberto, Jordi Alba, Riqui Puig e Sergio Busquets. Ma anche gli ex Bojan Krkic e Carles Puyol. Tra i tecnici il ct della Spagna Luis Enrique; l'ex dirigente e calciatore Abidal e lo stessouscente Bartomeu. ...

BARCELLONA (Spagna) - Joanieri sera presidente del Barcellona , è andato oggi alla Ciutat Deportiva per incontrare la squadra maschile, femminile e la maschile B con i loro tecnici. In una intervista concessa ...Perè un ritorno, visto che ha diretto il club anche dal 2003 al 2010. Sostituirà così Joseph Bartomeu, finito nei guai nei giorni scorsi nell'ambito del Barcagate. 'Questa grande famiglia ...Secondo quanto riferisce "As", Pini Zahavi e Fali Ramadani, agenti di David Alaba, sono stati la scorsa settimana a Barcellona ...BARCELLONA (Spagna) - Il nuovo presidente del Barcellona Joan Laporta, eletto ieri sera, si dice fiducioso della permanenza di Leo Messi in blaugrana. In una intervista concessa stamattina a RAC1, Lap ...