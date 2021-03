Infettato un italiano su 20 | superati i 3 milioni di casi da inizio pandemia Ecco perché il virus corre

(Di sabato 6 marzo 2021) Ieri l'Emilia - Romagna ha contato 3.246 nuovipositivi al , altri 24 pazienti sono finiti in , gli ospedali a Bologna sono in affanno. Eppure, sulla base del , è rimasta in arancione, ...

VERSO IL PICCO Anche ieri sono stati registrati più di 24 mila casi, abbiamo superato quota 3 milioni da inizio (unsu 20 ha avuto contatto con il virus ma in realtà se si contano coloro che ......a livello globale una tassa sull'uso dell'Ict che arriva a duplicare il valore del PIL...che bloccano con crittografia o altri metodi l'accesso ai dati dei contenuti sul dispositivo...Milano, 5 mar. (askanews) - "C'è in genere una mancanza di studi di epidemiologie analitiche e sociologiche che non ci permette d'identificare ...Sono ancora sopra quota 5mila i nuovi casi in Lombardia, con un netto aumento di contagi nella provincia di Milano che, con +1.593 infetti in più, conta il maggior numero di nuovi positivi in Italia.