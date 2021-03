Confedilizia: in Italia le imposte più alte sulle case (Di sabato 6 marzo 2021) Nel corso della sua relazione sulla riforma del Fisco, Confedilizia ha effettuato una dichiarazione importante. In Italia, il carico fiscale sugli immobili sarebbe di gran lunga superiore a quello degli altri Paesi dell’Unione europea. I dati OCSE Governo Draghi fisco e tasse: cosa può cambiare? Confedilizia evidenzia, guardando ai dati OCSE, che il solo paese Leggi su periodicodaily (Di sabato 6 marzo 2021) Nel corso della sua relazione sulla riforma del Fisco,ha effettuato una dichiarazione importante. In, il carico fiscale sugli immobili sarebbe di gran lunga superiore a quello degli altri Paesi dell’Unione europea. I dati OCSE Governo Draghi fisco e tasse: cosa può cambiare?evidenzia, guardando ai dati OCSE, che il solo paese

Agenzia_Ansa : 'Il carico fiscale sugli immobili in Italia è superiore a quello degli altri Paesi dell'Unione europea'. Lo sostien… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Il carico fiscale sugli immobili in Italia è superiore a quello degli altri Paesi dell'Unione europea'. Lo sostiene Conf… - raphaelangellll : RT @Agenzia_Ansa: 'Il carico fiscale sugli immobili in Italia è superiore a quello degli altri Paesi dell'Unione europea'. Lo sostiene Conf… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: 'Il carico fiscale sugli immobili in Italia è superiore a quello degli altri Paesi dell'Unione europea'. Lo sostiene Conf… - LorenzaBullo : RT @Agenzia_Ansa: 'Il carico fiscale sugli immobili in Italia è superiore a quello degli altri Paesi dell'Unione europea'. Lo sostiene Conf… -