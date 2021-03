La protesta dei medici specializzandi contro Bertolaso (Di venerdì 5 marzo 2021) «Loro hanno scelto di fare medicina, secondo un codice deontologico che dovrebbe essere il loro comandamento principale. Ci sta che si arrabbino con Bertolaso, ma non ci sta che i medici dicano che spacciare l’attività di vaccinazione come attività formativa è denigrante. Di fronte ad un’affermazione del genere io mi domando che futuro possa avere questo Paese. Se questi sono i nostri giovani colleghi, io credo che ci sia veramente da preoccuparsi e da temere per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti». Sono parole forti quelle che Guido Bertolaso ha usato, appena due giorni fa in conferenza stampa, verso i medici specializzandi e il loro reclutamento (o mancato tale) per portare avanti le vaccinazioni in Lombardia. Il riferimento del responsabile della campagna vaccinale è ad ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 5 marzo 2021) «Loro hanno scelto di farena, secondo un codice deontologico che dovrebbe essere il loro comandamento principale. Ci sta che si arrabbino con, ma non ci sta che idicano che spacciare l’attività di vaccinazione come attività formativa è denigrante. Di fronte ad un’affermazione del genere io mi domando che futuro possa avere questo Paese. Se questi sono i nostri giovani colleghi, io credo che ci sia veramente da preoccuparsi e da temere per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti». Sono parole forti quelle che Guidoha usato, appena due giorni fa in conferenza stampa, verso ie il loro reclutamento (o mancato tale) per portare avanti le vaccinazioni in Lombardia. Il riferimento del responsabile della campagna vaccinale è ad ...

