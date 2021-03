La vendetta di Giulia Salemi: frecciatine al GF Vip 5 e ad Andrea Zelletta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Grande protagonista di questo GF Vip 5 a dispetto dell’entrata posticipata, Giulia Salemi si è tolta diverse soddisfazioni: ha visto il fidanzato Pierpaolo Pretelli battere Dayane Mello, arrivando secondo dopo Tommaso Zorzi, e lo ha ritrovato fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip più innamorato che mai. E ora che le cose sono andate così bene, l’influencer italo-persiana ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. In primis con gli autori e Alfonso Signorini, che hanno molto penalizzato la sua storia d’amore con Pierpaolo mettendo costantemente in mezzo Elisabetta Gregoraci, di cui lui si era invaghito (non ricambiato) prima di conoscerla. “Opinione (forse) impopolare… “ ha esordito Giulia su Instagram, “belli i video Best Moment, ma io ho percepito molta più passione ed emozione nella semplicità di quelli fatti da tutte ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 3 marzo 2021) Grande protagonista di questo GF Vip 5 a dispetto dell’entrata posticipata,si è tolta diverse soddisfazioni: ha visto il fidanzato Pierpaolo Pretelli battere Dayane Mello, arrivando secondo dopo Tommaso Zorzi, e lo ha ritrovato fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip più innamorato che mai. E ora che le cose sono andate così bene, l’influencer italo-persiana ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. In primis con gli autori e Alfonso Signorini, che hanno molto penalizzato la sua storia d’amore con Pierpaolo mettendo costantemente in mezzo Elisabetta Gregoraci, di cui lui si era invaghito (non ricambiato) prima di conoscerla. “Opinione (forse) impopolare… “ ha esorditosu Instagram, “belli i video Best Moment, ma io ho percepito molta più passione ed emozione nella semplicità di quelli fatti da tutte ...

