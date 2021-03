Short track, i convocati dell’Italia ai Mondiali 2021: Arianna Fontana guida la truppa tricolore a Dordrecht (Di lunedì 1 marzo 2021) La Nazionale italiana di Short track è pronta per la sfida. In quest’annata tanto particolare condizionata dal Covid che di fatto ha fatto saltare per aria tutti gli appuntamenti di Coppa del Mondo, gli atleti hanno potuto contare allo stato attuale delle cose solo su una competizione di rilievo internazionale, ovvero gli Europei a Gdansk (Polonia). Le ambizioni della selezione tricolore sono importanti perché la rassegna continentale ha posto l’accento su un movimento che è in crescita e può stupire. Dunque, dal 5 al 7 marzo, sul ghiaccio di Dordrecht (Paesi Bassi) saranno di scena i Mondiali 2021 e la compagine del Bel Paese punterà le proprie fiches su Martina Valcepina, ma soprattutto su Arianna Fontana. L’azzurra, preparatasi a Budapest (Ungheria) ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) La Nazionale italiana diè pronta per la sfida. In quest’annata tanto particolare condizionata dal Covid che di fatto ha fatto saltare per aria tutti gli appuntamenti di Coppa del Mondo, gli atleti hanno potuto contare allo stato attuale delle cose solo su una competizione di rilievo internazionale, ovvero gli Europei a Gdansk (Polonia). Le ambizioni della selezionesono importanti perché la rassegna continentale ha posto l’accento su un movimento che è in crescita e può stupire. Dunque, dal 5 al 7 marzo, sul ghiaccio di(Paesi Bassi) saranno di scena ie la compagine del Bel Paese punterà le proprie fiches su Martina Valcepina, ma soprattutto su. L’azzurra, preparatasi a Budapest (Ungheria) ...

Ultime Notizie dalla rete : Short track Dieci azzurri convocati per i mondiali in Olanda Il prossimo fine settimana si disputeranno a Dordrecht, in Olanda i Campionati Mondiali di short track. Dal 5 al 7 marzo la rassegna iridata completa la stagione 2020 - 21 e offre alla squadra italiana, dopo il grande exploit conquistato agli Europei di Gdansk con 3 argenti e 1 bronzo, la ...

Italia ai Mondiali di short track con 10 atleti Countdown ormai agli sgoccioli per i Mondiali di short track previsti nel fine settimana a Dordrecht, in Olanda. La rassegna iridata in programma dal 5 al 7 marzo chiude infatti la stagione 2020 - 21 e, dopo il grande exploit degli azzurri agli ...

