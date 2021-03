"Mediaset, vi dovete vergognare". La sacerdotessa del giusto Selvaggia insulta il Biscione: chi vuole condannare a vita (Di lunedì 1 marzo 2021) Altro giro, altro regalo. O meglio, altro bersaglio da insultare per la sacerdotessa del giusto (almeno secondo lei), ovvero Selvaggia Lucarelli, ultimamente impegnatissima nel proporsi con un "taglio" impegnato. Si pensi alla recente crociata contro Giorgia Meloni, la quale secondo la blogger può essere insultata perché a suo insindacabile giudizio fomenta odio. Mentre, al contrario, da tempo Selvaggia combatte una campagna - in questo caso sì nobile - di sensibilizzazione sull'emergenza coronavirus, tra comportamenti da seguire e difesa del vaccino. Campagna sì nobile, ma dove spesso e volentieri indulge all'eccesso. O all'insulto. In questo caso contro Mediaset. La colpa del Biscione? Aver incluso nel cast de L'Isola dei Famosi Daniela ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Altro giro, altro regalo. O meglio, altro bersaglio dare per ladel(almeno secondo lei), ovveroLucarelli, ultimamente impegnatissima nel proporsi con un "taglio" impegnato. Si pensi alla recente crociata contro Giorgia Meloni, la quale secondo la blogger può essereta perché a suo insindacabile giudizio fomenta odio. Mentre, al contrario, da tempocombatte una campagna - in questo caso sì nobile - di sensibilizzazione sull'emergenza coronavirus, tra comportamenti da seguire e difesa del vaccino. Campagna sì nobile, ma dove spesso e volentieri indulge all'eccesso. O all'insulto. In questo caso contro. La colpa del? Aver incluso nel cast de L'Isola dei Famosi Daniela ...

