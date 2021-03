Le notizie del giorno, l’annuncio di Suning spaventa l’Inter. Le confessioni di Orsato, le lacrime di Paulista (Di lunedì 1 marzo 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. La notizia era nell’aria ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: Suning lascia il calcio in Cina e adesso anche l’Inter trema. La conferma è arrivata nella notte, il Jiangsu non sarà più guidato da Zhang Jindong. “A causa della sovrapposizione di variabili incontrollate, lo Jiangsu non può garantire la permanenza nella Super League e nell’AFC. Negli scorsi sei mesi il club ha fatto di tutto per garantire la successione del club, senza tralasciare nessuna opportunità. Arrivati alla deadline per l’iscrizione alla stagione 2021, dobbiamo fare un annuncio: con effetto immediato, cessiamo di gestire le operazioni del club, allo stesso tempo ci aspettiamo imprese che vogliano discutere con noi del futuro”. (LA NOTIZIA NEL ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 marzo 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. La notizia era nell’aria ma adesso è arrivata anche l’ufficialità:lascia il calcio in Cina e adesso anchetrema. La conferma è arrivata nella notte, il Jiangsu non sarà più guidato da Zhang Jindong. “A causa della sovrapposizione di variabili incontrollate, lo Jiangsu non può garantire la permanenza nella Super League e nell’AFC. Negli scorsi sei mesi il club ha fatto di tutto per garantire la successione del club, senza tralasciare nessuna opportunità. Arrivati alla deadline per l’iscrizione alla stagione 2021, dobbiamo fare un annuncio: con effetto immediato, cessiamo di gestire le operazioni del club, allo stesso tempo ci aspettiamo imprese che vogliano discutere con noi del futuro”. (LA NOTIZIA NEL ...

