Campania | giovane poliziotto stroncato dal Covid | Questura in lutto

(Di lunedì 1 marzo 2021) Si chiamava Luigi Voccola – Gino per gli amici – e aveva 51 anni ildelladi Benevento morto nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Pio. E’ la 225 vittima didella provincia sannita dall’inizio della pandemia.a Benevento, addio alGino Voccola:inLuigi era ricoverato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

DGagliardi96 : Abbiamo iniziato la raccolta per l'apicoltore di Caserta. Il giovane 23enne ha perso il suo allevamento di 700mila… - mariodice76 : RT @InterPiatto: Giro questa notizia al presidente della commissione agricoltura della Regione Campania @NotizieFrance. Magari potrà metter… - annmavi : RT @InterPiatto: Giro questa notizia al presidente della commissione agricoltura della Regione Campania @NotizieFrance. Magari potrà metter… - InterPiatto : Giro questa notizia al presidente della commissione agricoltura della Regione Campania @NotizieFrance. Magari potrà… - CarpaneseSilva1 : RT @sicampeggia: @MinutemanItaly Due osservazioni: 1.Le prenotazioni è plausibile le facciano figli e nipoti quindi sms e mail sono stati i… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania giovane

Agenzia ANSA

Probabilmente si tratterebbe di una ritorsione nei confronti delallevatore. Il danno provocato dall'incendio non è solo economico, ma rappresenta un'enorme perdita dal punto di vista ...... Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia - Romagna, Toscana,, Calabria. I loro componenti ... il thriller diretto da Sydney Pollack e interpretato da Nicole Kidman e Sean Penn; ILHITLER , ...Cosa hanno in comune l’edilizia, la ferramenta, la termoidraulica e la ristrutturazione? Edilant, ecobonus e ristrutturazione per offrire la soluzione migliore alla tua casa dei sogni Una grande azien ..."Le immagini che stanno circolando di strade, vicoli e parchi sovraffollati di persone senza mascherina, sono assolutamente inaccettabili" ...