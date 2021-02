D’Amato: “Da lunedì vaccini all’Ifo Regina Elena per pazienti oncoematologici” (Di domenica 28 febbraio 2021) ROMA – Prendono il via lunedì le vaccinazioni ai pazienti oncologici ed ematologici presso l’Istituto Tumori IFO – Regina Elena alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, del direttore generale di IFO, Francesco Ripa di Meana e del prof. Francesco Cognetti presidente di FOCE e direttore Oncologia Medica 1 del ‘Regina Elena’. LEGGI ANCHE: Dal 4 marzo nel Lazio prenotazione vaccini per estremamente vulnerabiliSaranno oltre 3.000 i pazienti in cura al Regina Elena, cui si aggiungeranno i pazienti del San Gallicano in cura per patologie gravi e con terapie immunosoppressive. In meno di 4 settimane si conta di completare la somministrazione alle persone individuate dai responsabili delle unità cliniche degli IFO. Gli IFO si confermano, anche in questa battaglia contro la diffusione del Covid-19, centro di riferimento per i pazienti ultravulnerabili affetti dalle patologie oncologiche, ematologiche e in cura con farmaci immunosoppressivi presso gli Istituti. Leggi su dire (Di domenica 28 febbraio 2021) ROMA – Prendono il via lunedì le vaccinazioni ai pazienti oncologici ed ematologici presso l’Istituto Tumori IFO – Regina Elena alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, del direttore generale di IFO, Francesco Ripa di Meana e del prof. Francesco Cognetti presidente di FOCE e direttore Oncologia Medica 1 del ‘Regina Elena’. LEGGI ANCHE: Dal 4 marzo nel Lazio prenotazione vaccini per estremamente vulnerabiliSaranno oltre 3.000 i pazienti in cura al Regina Elena, cui si aggiungeranno i pazienti del San Gallicano in cura per patologie gravi e con terapie immunosoppressive. In meno di 4 settimane si conta di completare la somministrazione alle persone individuate dai responsabili delle unità cliniche degli IFO. Gli IFO si confermano, anche in questa battaglia contro la diffusione del Covid-19, centro di riferimento per i pazienti ultravulnerabili affetti dalle patologie oncologiche, ematologiche e in cura con farmaci immunosoppressivi presso gli Istituti.

