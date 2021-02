Vaccino covid Sputnik in Italia? Quando può arrivare (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Vaccino Sputnik contro il coronavirus si potrà usare? E in caso, Quando sarebbe disponibile in Italia il Vaccino russo? Mentre la campagna di vaccinazione stenta a decollare, l’Agenzia europea del farmaco (Ema) fa il punto sul Vaccino Sputnik, da più parti indicato come possibile strumento da affiancare ai vaccini già autorizzati. “Ci sono diversi Paesi che hanno considerato di usare” il Vaccino russo. “Anche in Argentina è stato usato già da tempo. Quello di cui noi” in Ema “abbiamo bisogno è di fare quel che facciamo con tutti i vaccini: che l’azienda ci sottoponga tutti i dati e noi li valuteremo”, spiega Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per covid-19 dell’Ema. “Essendo il loro anche un sito di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 febbraio 2021) Ilcontro il coronavirus si potrà usare? E in caso,sarebbe disponibile inilrusso? Mentre la campagna di vaccinazione stenta a decollare, l’Agenzia europea del farmaco (Ema) fa il punto sul, da più parti indicato come possibile strumento da affiancare ai vaccini già autorizzati. “Ci sono diversi Paesi che hanno considerato di usare” ilrusso. “Anche in Argentina è stato usato già da tempo. Quello di cui noi” in Ema “abbiamo bisogno è di fare quel che facciamo con tutti i vaccini: che l’azienda ci sottoponga tutti i dati e noi li valuteremo”, spiega Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per-19 dell’Ema. “Essendo il loro anche un sito di ...

RobertoBurioni : FDA ha appena approvato il vaccino J&J. Altra arma efficace contro COVID-19. Attendiamo l’approvazione EMA (che son… - riotta : Per favore raddoppiate le precauzioni. Il vaccino ritarda e i contagi sono ovunque. Siamo stanchi ma non molliamo.… - sbonaccini : #Covid, in #EmiliaRomagna primi effetti del vaccino: -86% positività nel personale sanitario e -66% nella Cra. Immu… - Poverotroviero : RT @RobertoBurioni: FDA ha appena approvato il vaccino J&J. Altra arma efficace contro COVID-19. Attendiamo l’approvazione EMA (che sono ce… - mafaldina61 : RT @BluDiChina: #Merkel non farà il #vaccino astrale perché, dice, è troppo vecchia. Bene, per lei niente #passaportovaccinale #AstraZene… -