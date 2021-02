L’economista Pignatti Ilo | «Ecco la mia ricetta contro la disoccupazione giovanile in tre punti» – Video

Leggi su open.online

(Di sabato 27 febbraio 2021) Quasi 25 milioni. È questo il numero di persone nel mondo che, secondo le stime della Ilo, l’agenzia dell’Onu che promuove il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà e uguaglianza, si aggiungeranno al conto dei disoccupati dopo lo scoppiare della pandemia di Coronavirus. Nel 2019 le persone senza lavoro erano globalmente 188 milioni, e ora a vedere colpito in maniera «imponente» il loro reddito saranno quei soggetti che svolgono lavori meno protetti e meno retribuiti. Tra loro, ça va sans dire, ci sono i più giovani e le donne. «Solo in Italia in un anno c’è stata una diminuzione del 13% degli occupati tra gli under 30: un rapporto sproporzionato rispetto alla percentuale complessiva del 2%», spiega Clemente, membro dell’Organizzazione internazionale del lavoro, che collaborerà con il governo italiano al G20 di quest’anno, in coincidenza con la ...