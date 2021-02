Verso un nuovo paradigma della cura (Di venerdì 26 febbraio 2021) Come è noto, l’emergenza sanitaria ha messo in luce molti aspetti problematici del nostro sistema. Ne abbiamo discusso a più riprese in questi mesi su giornali, riviste e siti web. Malauguratamente, le brutte notizie non finiscono qui. La pandemia ha anche mostrato con forza le fragilità delle nostre esistenze. Le tragiche e continue immagini di persone straziate dal dolore di fronte alle autoambulanze che portano via parenti, amici e conoscenti sono ancora una triste realtà. Stiamo imparando che la morte non è sempre uguale, che essa, purtroppo, può essere ancor più drammatica se vissuta in completa solitudine, lontano dai propri affetti. Le nostre relazioni sono diventate veicolo di contagio, pericolose, da evitare e ridurre al minimo. La felicità di stare insieme ai nostri simili si è trasformata in paura. Felicità e paura si confondono, dando vita a sentimenti contraddittori mai ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Come è noto, l’emergenza sanitaria ha messo in luce molti aspetti problematici del nostro sistema. Ne abbiamo discusso a più riprese in questi mesi su giornali, riviste e siti web. Malauguratamente, le brutte notizie non finiscono qui. La pandemia ha anche mostrato con forza le fragilità delle nostre esistenze. Le tragiche e continue immagini di persone straziate dal dolore di fronte alle autoambulanze che portano via parenti, amici e conoscenti sono ancora una triste realtà. Stiamo imparando che la morte non è sempre uguale, che essa, purtroppo, può essere ancor più drammatica se vissuta in completa solitudine, lontano dai propri affetti. Le nostre relazioni sono diventate veicolo di contagio, pericolose, da evitare e ridurre al minimo. La felicità di stare insieme ai nostri simili si è trasformata in paura. Felicità e paura si confondono, dando vita a sentimenti contraddittori mai ...

