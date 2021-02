Nascono gli “Heritage Point” nei Motor Village di Roma e Palermo (Di venerdì 26 febbraio 2021) A pochi mesi di distanza dalle celebrazioni per il suo quinto anno di attività, Heritage rafforza il suo piano operativo aprendo gli Heritage Point in collaborazione con i Motor Village di Roma e Palermo. Qui infatti sarà possibile fruire di alcuni dei servizi più apprezzati dagli appassionati, avendo l’opportunità di richiedere i Certificati di Origine, far ispezionare la propria vettura storica per la Certificazione di Autenticità ed acquistare merchandising e una selezione di ricambi dedicati specificamente alle auto d’epoca. L’inaugurazione degli Heritage Point a Roma e Palermo prosegue quindi il percorso di successo iniziato con il Mirafiori Motor Village e il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 febbraio 2021) A pochi mesi di distanza dalle celebrazioni per il suo quinto anno di attività,rafforza il suo piano operativo aprendo gliin collaborazione con idi. Qui infatti sarà possibile fruire di alcuni dei servizi più apprezzati dagli appassionati, avendo l’opportunità di richiedere i Certificati di Origine, far ispezionare la propria vettura storica per la Certificazione di Autenticità ed acquistare merchandising e una selezione di ricambi dedicati specificamente alle auto d’epoca. L’inaugurazione degliprosegue quindi il percorso di successo iniziato con il Mirafiorie il ...

