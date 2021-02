De Luca chiude tutte le scuole in Campania da lunedì: «Prima le vaccinazioni, poi le riapriamo» – Il video (Di venerdì 26 febbraio 2021) «Da lunedì chiudiamo tutte le scuole». Lo ha annunciato Vincenzo De Luca durante la conferenza stampa di aggiornamento sull’andamento dei contagi da Coronavirus in Campania. «Abbiamo la possibilità per marzo di completare la vaccinazione del personale scolastico. A quel punto, dopo la vaccinazione dei sanitari e degli ultra-ottantenni, parleremo di riaperture delle scuole». «Nelle condizioni attuali rischiamo di saturare le terapie intensive nel giro di due settimane. Se non viene frenato il contagio», ha proseguito il presidente della Regione, «bisognerà chiudere i reparti ordinari per ampliare le terapie intensive. E vogliamo evitarlo, perché non si muore solo di Covid. Dobbiamo coprire il ventaglio dei pazienti che rischiano la vita, perciò da marzo dall’Istituto ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 febbraio 2021) «Dachiudiamole». Lo ha annunciato Vincenzo Dedurante la conferenza stampa di aggiornamento sull’andamento dei contagi da Coronavirus in. «Abbiamo la possibilità per marzo di completare la vaccinazione del personale scolastico. A quel punto, dopo la vaccinazione dei sanitari e degli ultra-ottantenni, parleremo di riaperture delle». «Nelle condizioni attuali rischiamo di saturare le terapie intensive nel giro di due settimane. Se non viene frenato il contagio», ha proseguito il presidente della Regione, «bisogneràre i reparti ordinari per ampliare le terapie intensive. E vogliamo evitarlo, perché non si muore solo di Covid. Dobbiamo coprire il ventaglio dei pazienti che rischiano la vita, perciò da marzo dall’Istituto ...

carlaruocco1 : De Luca chiude tutte le scuole della Campania. Aspetto un commento dei renziani. - ClaudioPerconte : De Luca chiude tutte le scuole da lunedì seguendo a menadito il copione nelle mani di tutti i governatori. Motivand… - viola_ardone : RT @FrancescaNevis: In Campania quando non si sa cosa fare, De Luca chiude le scuole. Così, alla cazzo di cane, citando Renè Ferretti. - FrancescaNevis : In Campania quando non si sa cosa fare, De Luca chiude le scuole. Così, alla cazzo di cane, citando Renè Ferretti. - salvatorino860 : RT @carlaruocco1: De Luca chiude tutte le scuole della Campania. Aspetto un commento dei renziani. -