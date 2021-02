Nuova ordinanza di custodia cautelare per Alberto Genovese (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una Nuova ordinanza di custodia cautelare è giunta per Alberto Genovese, in carcere a San Vittore dal novembre scorso con l'accusa di stupro. Caso Genovese, emerse nuove accuse di violenze contro l’imprenditore su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 febbraio 2021) Unadiè giunta per, in carcere a San Vittore dal novembre scorso con l'accusa di stupro. Caso, emerse nuove accuse di violenze contro l’imprenditore su Notizie.it.

Corriere : Genovese, nuova ordinanza in carcere per stupro per il caso di una modella di 23 anni - Corriere : Alberto Genovese, nuova ordinanza in carcere per stupro - RegioneER : #coronavirus #EmiliaRomagna in AREA ARANCIONE dal 21 febbraio; lo stabilisce la nuova ordinanza alla firma del mini… - Francesco_Rizz_ : RT @lucianoghelfi: #Covid19: da sabato 27 febbraio e fino al 14 marzo, si estende a tutta la città metropolitana di #Bologna la #zonaaranci… - TaniuzzaCalabra : RT @lucianoghelfi: #Covid19: da sabato 27 febbraio e fino al 14 marzo, si estende a tutta la città metropolitana di #Bologna la #zonaaranci… -