Morta l’ex di Jerome Boateng | il calciatore è indagato per lesioni

Morta l'ex fidanzata di Jerome Boateng. Il calciatore risulta indagato per lesioni. BERLINO (GERMANIA) – Jerome Boateng è indagato per lesioni per il caso della sua ex fidanzata, Kasia Lenhardt, trovata Morta ad inizio febbraio. La storia tra il calciatore e la modella 25enne, come scritto da La Gazzetta dello Sport, era finita poco più di una settimana prima del decesso. La polizia locale sembra escludere, al momento, l'ipotesi di omicidio. La chiamata ai soccorsi è arrivata per un probabile suicidio e nelle prossime ore saranno effettuati tutti gli accertamenti medici per capire le cause del decesso.

