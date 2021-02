Da lunedì 1° marzo partono le vaccinazioni in Fiera (Di giovedì 25 febbraio 2021) Da lunedì 1° marzo l’attività vaccinale rivolta agli ultraottantenni della zona di Bergamo si svolgerà anche alla Fiera cittadina (via Lunga – padiglione B). L’utenza entrerà dall’ingresso principale. Si prevedono, per la prossima settimana, 360utenti al giorno da lunedì a sabato, dalle 8.30 alle 14.30. La programmazione a seguire dipenderà dalla disponibilità dei vaccini. La Fiera saràuna sede in più nella campagna del Papa Giovanni XXII dedicata agli over 80, in aggiunta all’Ospedale di Bergamo (dove si vaccina la domenica), l’Ospedale di San Giovanni Bianco (dove si vaccina il giovedì e venerdì) e il PreSST di Sant’Omobono Terme (dove si vaccina il lunedì e il mercoledì). La sede in cui recarsi è chiaramente indicata nell’SMS che le persone ricevono con la conferma ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Da1°l’attività vaccinale rivolta agli ultraottantenni della zona di Bergamo si svolgerà anche allacittadina (via Lunga – padiglione B). L’utenza entrerà dall’ingresso principale. Si prevedono, per la prossima settimana, 360utenti al giorno daa sabato, dalle 8.30 alle 14.30. La programmazione a seguire dipenderà dalla disponibilità dei vaccini. Lasaràuna sede in più nella campagna del Papa Giovanni XXII dedicata agli over 80, in aggiunta all’Ospedale di Bergamo (dove si vaccina la domenica), l’Ospedale di San Giovanni Bianco (dove si vaccina il giovedì e venerdì) e il PreSST di Sant’Omobono Terme (dove si vaccina ile il mercoledì). La sede in cui recarsi è chiaramente indicata nell’SMS che le persone ricevono con la conferma ...

