Daydreamer | anticipazioni 25 febbraio | Can lascia nuovamente la città?

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Can non riuscirà a parlare con Sanem e dopo il confronto con suo fratello Emre, deciderà direla. Lerelative alla puntata in onda domani 25, rivelano che il ragazzo, penserà che la cosa migliore da fare sia andare via e non farsi vedere mai più. Tuttavia, i suoi amici saranno convinti del contrario e faranno di tutto per evitare che parta. Anche suo padre Aziz, vorrà fare in modo che il figlio resti ine soprattutto si riavvicini a Sanem ed è proprio per questo motivo che ha finto di stare male. Nel frattempo, Ceycey che ha difficoltà a mentire, andrà totalmente nel panico ed avrà una delle sue crisi quando la signora Remide gli chiederà di mantenere il segreto sul falso malore di ...

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni

: Nihat affronta Can La cena è un disastro , nonostante i tentativi di Aziz di trovare qualche argomento in comune. Mevkibe non sopporta la presenza di Can e trascina via il ...Vediamo ledi- Le ali del sogno per le Puntate in onda dall'1 al 5 marzo 2021 su Canale 5 . Vediamo dunque insieme cosa succederà , il Riassunto e le Trame delle Puntate di- ...I grandi appuntamenti calcistici di Canale 5 hanno preso ultimamente il sopravvento nel prime time del martedì dell’ammiraglia Mediaset e ciò ha temporaneamente messo fuori gioco l’appuntamento serale ...Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 25 febbraio 2021, in onda su Canale5. Nihat e Mevkibe si precipitano a casa di Sanem per aiutare la figlia, preoccupati per il suo stat ...