Il Gip conferma | “Suarez ha ammesso di aver ricevuto le domande dell’esame in anticipo”

(Di martedì 23 febbraio 2021) La lunga vicenda relativa all’esame-farsa di Luissi arricchisce di nuovi dettagli. Sono quelli rivelati dalle cronache nelle ultime ore, relativi all’interrogatorio dell’attaccante uruguaiano davanti al gip di Perugia. Il Pistolero, secondo quanto rivelato dallo stesso magistrato, ha fatto delle ammissioni chiare. Si parla infatti di “ammissione del calciatore” di “dalla prof. Spina” il file con il testoper la conoscenza dell’italiano sostenuto all’Università per Stranieri di Perugia il gip in un provvedimento legato all’inchiesta che coinvolge anche gli ormai ex vertici dell’Ateneo. Lo fa motivando le decisione di respingere la richiesta di revoca della misura interdittiva applicata alla stessa professoressa Stefania Spina. Secondo il gip la docente, sospesa per otto mesi, aveva ...

Luis Suarez aveva ricevuto in anticipo il testo dell'esame per ottenere la cittadinanza italiana. Lo ha confermato il ...Luis Suarez ha ammesso di aver ricevuto prima il testo dell'esame per riuscire a prendere il passaporto italiano . A renderlo noto è il, checome la professoressa Spina abbia inviato un file al calciatore, esortandolo a studiarlo in vista della prova all'Università per Stranieri di Perugia. Dopo lunghi mesi di indagini e ...COSENZA – Nell’ambito dell’operazione denominata “Sistema Cosenza”, all’esito degli interrogatori esperiti, il gip del Tribunale di Cosenza ha emesso un’ordinanza di misura cautelare personale, con la ...Il calciatore, protagonista dello scandalo per l'esame 'truccato', avrebbe ammesso di aver ricevuto in anticipo le domande per le domande relative all'esame.