Grande Fratello Vip, da adesso in poi la diretta 24h subirà un grande cambiamento: ecco quale e perché (Di martedì 23 febbraio 2021) Il grande Fratello Vip va in onda sia in prima serata su Canale 5 che nei vari daily giornalieri. Il cuore del reality però è rappresentato dalla diretta 24h che viene trasmessa su Mediaset Extra. Su questo canale infatti, i telespettatori possono seguire qualunque movimento e qualunque discorso fatto dai concorrenti, giorno e notte. Nonostante la visione del canale permetta di vivere un'esperienza completa, la diretta ha i suoi svantaggi, almeno per la produzione: succede spesso infatti che i concorrenti commettano qualche sbaglio o che arrivino a fare gesti punibili con la squalifica, come pronunciare una bestemmia. Durante il grande Fratello Vip 5 ad esempio sono state numerose le squalifiche dovute a bestemmie o ad altre frasi ...

