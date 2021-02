Cormez | Demme | Hysaj | Ospina e Petagna verso il rientro contro il Benevento 

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 21 febbraio 2021) Diegonon è rientrato nell’elenco dei convocati del Napoli per il match di questo pomeriggiol’Atalanta. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, si punta a recuperarlo per la sfidail Benevento. In quell’occasione, potrebbero tornare a disposizione di Gattuso anche, le cui condizioni sembrano leggermente migliorate. “non ce l’ha fatta a rientrare per l’Atalanta, si punta a metterlo a disposizione per la sfida di giovedì ma non è detto che ce la faccia, seguendo la linea della cautela potrebbe tornareil Benevento così comee forse anche”. L'articolo ilNapolista.