Serie B, paura ad Ascoli: Dziczek (Salernitana) al suolo per un malore (Di sabato 20 febbraio 2021) Calendario, risultati Serie B e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA – Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. fonte foto https://www.facebook.com/legaSeriebSerie B, i risultati della ventiquattresima giornata Ventiquattresima giornata è aperta dal pareggio a reti bianche tra Frosinone e Pescara. Attimi di paura ad Ascoli dove Dziczek è caduto al suolo per un malore. La partita è stata sospesa sul risultato di 0-2 per gli ospiti. Per il giocatore si ipotizza un problema cardiaco. Poi la sfida è ricominciata e si è conclusa con la vittoria dei campani. Nelle altre partite colpi esterni di ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 febbraio 2021) Calendario, risultatiB e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA –B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. fonte foto https://www.facebook.com/legaB, i risultati della ventiquattresima giornata Ventiquattresima giornata è aperta dal pareggio a reti bianche tra Frosinone e Pescara. Attimi diaddoveè caduto alper un. La partita è stata sospesa sul risultato di 0-2 per gli ospiti. Per il giocatore si ipotizza un problema cardiaco. Poi la sfida è ricominciata e si è conclusa con la vittoria dei campani. Nelle altre partite colpi esterni di ...

