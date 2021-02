Una Vita, anticipazioni dal 21 al 26 febbraio: un bacio appassionato (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una Vita regalerà al pubblico di Canale 5 una nuova avvincente settimana di programmazione, come rivelano le anticipazionidal 21 al 26 febbraio. Innanzitutto, Bellita farà pubblicare un articolo su quanto accaduto con Carchano e salverà la sua reputazione. Nel frattempo, Ursula andrà in escandescenze in presenza di Agustina vedendo una fotografia di Mateo e Telmo, mentre Genoveva, dopo essere stata minacciata da Santiago, deciderà di mettere in atto un atteggiamento diverso nei suoi confronti e arriverà a concedersi a lui. Tuttavia, la donna gli ribadirà che deve eseguire i suoi ordini. Rosina e Liberto, intanto, saranno in apprensione per la scomparsa di Susana, ma poco dopo la sarta tornerà e spiegherà di essersi allontanata dopo aver saputo della missione che il re ha affidato a don Armando in Francia. Più tardi, Genoveva e ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 19 febbraio 2021) Unaregalerà al pubblico di Canale 5 una nuova avvincente settimana di programmazione, come rivelano ledal 21 al 26. Innanzitutto, Bellita farà pubblicare un articolo su quanto accaduto con Carchano e salverà la sua reputazione. Nel frattempo, Ursula andrà in escandescenze in presenza di Agustina vedendo una fotografia di Mateo e Telmo, mentre Genoveva, dopo essere stata minacciata da Santiago, deciderà di mettere in atto un atteggiamento diverso nei suoi confronti e arriverà a concedersi a lui. Tuttavia, la donna gli ribadirà che deve eseguire i suoi ordini. Rosina e Liberto, intanto, saranno in apprensione per la scomparsa di Susana, ma poco dopo la sarta tornerà e spiegherà di essersi allontanata dopo aver saputo della missione che il re ha affidato a don Armando in Francia. Più tardi, Genoveva e ...

AzzolinaLucia : “Non ho paura del vaccino, ho paura della malattia. Da nonna 90enne invito a non avere paura e a fare il vaccino”.… - enpaonlus : Brigitte Bardot per gli orsi: «Possiamo offrire migliori condizioni di accoglienza. Verrà loro attributo un nome ch… - wireditalia : Si è risvegliata, visto che in catanese Etna è femminile: d'altronde fu una ninfa a dare il nome alla 'Montagna'. I… - namtheon : sono tornata di nuovo nella fase della mia vita dove non mi sento affatto produttiva, i guess è una fase prima degli esami la depressione - Anna43975920 : RT @Cohen60210686: Quando due mesi fa dicevo 'tutta la vita un Mario Ermito piuttosto di un Zenga' non sbagliavo Mario non é stato capito… -