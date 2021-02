Palamara impugna l' espulsione dalla magistratura

(Di venerdì 19 febbraio 2021) I difensori di Lucahanno depositato stamane il ricorso in Cassazione contro la decisione, adottata in ottobre, della disciplinare del Csm di destituire dall’ordine giudiziario l’ex presidente...

Ultime Notizie dalla rete : Palamara impugna

Gazzetta del Sud

Il ricorso di, difeso dagli avvocati Roberto Rampioni e Benedetto Marzocchi Buratti, contiene 8 motivi di impugnazione: tra questi, riferiscono fonti della difesa, quelli riguardanti il ...miur lockdown alitalia nexus banchiprocesso salvini banco di napoli lockdown all italiana giorgia meloni Change privacy settingsI difensori di Luca Palamara hanno depositato stamane il ricorso in Cassazione contro la decisione, adottata in ottobre, della disciplinare del Csm di ...Dopo la decisione del Tar Lazio che ha accolto il ricorso degli altri candidati: il pg di Firenze Marcello Viola e il procuratore di Palermo Franco Lo Voi ...