Norwegian verso la bancarotta | la protesta | «Per noi 300 neanche la cig»

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Oltre un centinaio di dipendenti della compagnia aereahanno manifestato ieri a Roma sotto l’ambasciata norvegese. I lavoratorino per la situazione di abbandono nella quale si sono ritrovati. Dopo la chiusura della base di Fiumicino oltre 300 dipendenti, tra piloti e assistenti di volo, sono in attesa di sapere cosa accadrà loro, considerato che la compagnia scandinava – che due anni fa era in piena espansione con collegamenti low cost anche con New York – sembra non voler … Continua L'articolo proviene da il manifesto.