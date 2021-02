Assoluzione per Alex Schwazer: le urine incriminate erano state alterate (Di giovedì 18 febbraio 2021) La sentenza dice “archiviazione per non aver commesso il fatto”! Finalmente una liberazione per il campione di marcia. Alex Schwazer è stato definitivamente assolto dall’accusa di doping dal Tribunale di Bolzano. La sentenza dice “archiviazione per non aver commesso il fatto”! Una liberazione agognata da un giudizio che prosegue da quasi 5 anni. “Il Gip ritiene accertato con alto grado di credibilità razionale che i campioni di urina prelevati ad Alex Schwazer il primo gennaio 2016 siano stati alterati allo scopo di farli risultare positivi, e dunque di ottenere la squalifica e il discredito dell’atleta, come pure del suo allenatore Sandro Donati. Esistono forti evidenze del fatto che nel tentativo di impedire l’accertamento del predetto reato siano stati commessi una serie di reati”. LEGGI ANCHE ... Leggi su chenews (Di giovedì 18 febbraio 2021) La sentenza dice “archiviazione per non aver commesso il fatto”! Finalmente una liberazione per il campione di marcia.è stato definitivamente assolto dall’accusa di doping dal Tribunale di Bolzano. La sentenza dice “archiviazione per non aver commesso il fatto”! Una liberazione agognata da un giudizio che prosegue da quasi 5 anni. “Il Gip ritiene accertato con alto grado di credibilità razionale che i campioni di urina prelevati adil primo gennaio 2016 siano stati alterati allo scopo di farli risultare positivi, e dunque di ottenere la squalifica e il discredito dell’atleta, come pure del suo allenatore Sandro Donati. Esistono forti evidenze del fatto che nel tentativo di impedire l’accertamento del predetto reato siano stati commessi una serie di reati”. LEGGI ANCHE ...

you_trend : ?? Il Senato degli Stati Uniti assolve Donald Trump nel processo di impeachment con 57 voti per la condanna e 43 per… - NicolaPorro : ?? Crisi di nervi per la sinistra e i grillini per il neonato #GovernoDraghi, assoluzione bis per #Trump, la storia… - GiuseppePappa81 : ??Qual è la differenza tra #PRESCRIZIONE ?? ed #ASSOLUZIONE????? ? ??E' corretto dire 'assolto per prescrizione'??????… - n_fausta : L’assoluzione di Alex Schwazer mi fa pensare soltanto a tutta questa parte di vita e carriera che non avrà mai più… - aury_941 : RT @aeleganzanota: Allora riepiloghiamo: #Schwazer era dopato (EPO) nel 2012 ed ha patteggiato. Anche la fidanzata d'allora C.Kostner fu sq… -