La Todis Salerno ’92 scalda i motori, si avvicina il via della B femminile (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Todis Salerno ’92 ha finalmente appresole date del campionato di Serie B femminile e le sue avversarie, ma non ancora il calendario e la formula della post season. Il Consiglio Direttivo della Fip Campania ha ufficializzato l’avvio del torneo nel weekend del 6/7 marzo. Una buona notizia per coach Russo e il suo staff, che possono così programmare con maggiore sicurezza il lavoro tecnico, tattico e soprattutto fisico delle atlete. Saranno otto le squadre nel girone: oltre alle granatine, presenti Basilia Potenza, Centro Basket Catanzaro, Polisportiva Battipagliese, Azzurra Cercola, Nuova Matteotti Corato, Ad Maiora Taranto e Blue Lizard Capri. Confermate le rinunce di Basket Stabia e Virtus Benevento. Si disputerà una regular season con partite di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La’92 ha finalmente appresole date del campionato di Serie Be le sue avversarie, ma non ancora il calendario e la formulapost season. Il Consiglio DirettivoFip Campania ha ufficializzato l’avvio del torneo nel weekend del 6/7 marzo. Una buona notizia per coach Russo e il suo staff, che possono così programmare con maggiore sicurezza il lavoro tecnico, tattico e soprattutto fisico delle atlete. Saranno otto le squadre nel girone: oltre alle granatine, presenti Basilia Potenza, Centro Basket Catanzaro, Polisportiva Battipagliese, Azzurra Cercola, Nuova Matteotti Corato, Ad Maiora Taranto e Blue Lizard Capri. Confermate le rinunce di Basket Stabia e Virtus Benevento. Si disputerà una regular season con partite di ...

