Eliana Michelazzo: “Per la Asl sono ancora positiva al Covid dopo 6 mes. Spero che Draghi verifichi come avviene il tracciamento” (Di martedì 16 febbraio 2021) Eliana Michelazzo, influencer ed ex agente di Pamela Prati coinvolta nel caso Mark Caltagirone, in un’intervista rilasciata all’Adnkronos si sfoga e chiede al neo-presidente del Consiglio Mario Draghi di “verificare come avviene il tracciamento dei contagiati dal Covid”. Ma cosa è successo? Sul proprio profilo Instagram, l’influencer romana ha dichiarato: “É appena uscita un’intervista su Adnkronos che racconta la mia situazione Covid, proprio perché ancora oggi, a distanza di 6 mesi, io risulto positiva e non è così, perché io sono negativa dal 17 settembre quindi non è normale. Vuol dire che i dati statistici, come ho detto già altre volte, non sono sicuramente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021), influencer ed ex agente di Pamela Prati coinvolta nel caso Mark Caltagirone, in un’intervista rilasciata all’Adnkronos si sfoga e chiede al neo-presidente del Consiglio Mariodi “verificareildei contagiati dal”. Ma cosa è successo? Sul proprio profilo Instagram, l’influencer romana ha dichiarato: “É appena uscita un’intervista su Adnkronos che racconta la mia situazione, proprio perchéoggi, a distanza di 6 mesi, io risultoe non è così, perché ionegativa dal 17 settembre quindi non è normale. Vuol dire che i dati statistici,ho detto già altre volte, nonsicuramente ...

FQMagazineit : Eliana Michelazzo: “Per la Asl sono ancora positiva al Covid dopo 6 mes. Spero che Draghi verifichi come avviene il… - MondoTV241 : Eliana Michelazzo: 'Dopo 6 mesi ancora positiva al Covid per l'Asl, ma ho fatto 2 tamponi negativi. Gravissimo'… - Adnkronos : #ElianaMichelazzo denuncia: ''Per #Asl io ancora positiva al #Covid dopo 6 mesi, fermata di continuo da polizia'' - Notiziedi_it : Covid, Eliana Michelazzo: “Io positiva per la Asl dopo sei mesi, ma sono negativa. E’ gravissimo” - condorbox : Eliana Michelazzo denuncia: ''Per Asl io ancora positiva al Covid dopo 6 mesi, fermata di continuo da polizia''… -