“Non serve a niente” Covid | Matteo Bassetti | “Perché no al nuovo lockdown”

La notizia che gira da qualche ora su e giù per l'Italia è clamorosa. lockdown totale fino al 5 marzo. Ovvero una catastrofe annunciata per chi sta cercando di ripartire con le attività uscite con le ossa rotte da mesi e mesi di blocchi, rinvii, rimodulazioni e chi più ne ha più ne metta. E infatti anche in alta montagna, dove per uno strano scherzo del destino è arrivata neve a profusione e quindi 'teoricamente' condizioni ideali per chi ama lo sci e gli sport d'alta quota, c'è già chi ha annunciato che non rispetterà alcun lockdown. Covid o non Covid. In Piemonte in particolare nella Piana di Vigezzo, a 1720 metri d'altezza, nel Comune di Craveggia, provincia di Verbano-Cusio-Ossola i responsabili della stazione sciistica hanno deciso di aprire gli impianti. E questo nonostante la decisione presa dal ministro Roberto ...

